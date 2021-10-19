В Уфе женщина ищет для 3-месячного сына новых родителей через соцсети

Новоиспечённая мама выложила пост у себя на странице, что вызвало бурную реакцию пользователей. Большинство настроено негативно, но есть и те, кто поддержал её инициативу.
Текст этого объявления цепляет внимание уже с первых строчек. И дело не просто в том, что автор ищет родителей для новорождённого малыша. В краткой ёмкой форме описано все: начиная от его физических характеристик и родословной и заканчивая духовными практиками, которыми подпитывался ребенок, находясь в утробе матери. Собственно, она сама и решила подыскать для сына новую родню.
Пользователи соцсетей категорично восприняли это объявление: по их словам, оно больше напоминает пост о продаже породистого щенка. Однако, как выяснилось, всё не так однозначно. Автор объявления – 33-летняя Виктория Фефелова, которая родила мальчика в июле. По словам женщины, оставить ребенка у себя она бы и рада, но не может из-за тяжелой прогрессирующей болезни. А отец мальчика еще очень юн, чтобы взять за него ответственность. Да и участвовать в жизни ребёнка мужчина, судя по всему, не слишком готов.
Из-за болезни матери новорожденного у Виктории изъяли прямо в роддоме, и теперь он находится в доме малютки. Мама малыша намерена в кратчайшие сроки сама обустроить его судьбу. Женщина уверена, что с приёмными родителями малышу будет лучше. Тем более что это уже не первый случай: несколько лет назад через такое же объявление в соцсетях она нашла приемных родителей и для своей дочери.
Параллельно с подбором приемных родителей Виктория обивает пороги органов опеки. По ее словам, до передачи в новую семью она все же хотела бы поучаствовать в воспитании малыша лично.
Желание у матери одно: чтобы ее ребенок попал в любящую семью – ту, которую сможет выбрать для него она сама. Так Виктория хоть и со стороны, но сможет все-таки понаблюдать за растущим сыном.