В Уфе женщина ищет для 3-месячного сына новых родителей через соцсети

Новоиспечённая мама выложила пост у себя на странице, что вызвало бурную реакцию пользователей. Большинство настроено негативно, но есть и те, кто поддержал её инициативу.

Текст этого объявления цепляет внимание уже с первых строчек. И дело не просто в том, что автор ищет родителей для новорождённого малыша. В краткой ёмкой форме описано все: начиная от его физических характеристик и родословной и заканчивая духовными практиками, которыми подпитывался ребенок, находясь в утробе матери. Собственно, она сама и решила подыскать для сына новую родню.

Я хочу, чтобы у моего ребёнка была полноценная семья из психически здоровых людей.

Виктория Фефелова, мать ребёнка
Фото №1 - В Уфе женщина ищет для 3-месячного сына новых родителей через соцсети

Пользователи соцсетей категорично восприняли это объявление: по их словам, оно больше напоминает пост о продаже породистого щенка. Однако, как выяснилось, всё не так однозначно. Автор объявления – 33-летняя Виктория Фефелова, которая родила мальчика в июле. По словам женщины, оставить ребенка у себя она бы и рада, но не может из-за тяжелой прогрессирующей болезни. А отец мальчика еще очень юн, чтобы взять за него ответственность. Да и участвовать в жизни ребёнка мужчина, судя по всему, не слишком готов.

Отец говорит, что это не он. Хотя я показывала ему документы, где акушеры ставят срок, буквально всё до дня. Сейчас я пытаюсь выйти с ним на связь, убедить его сделать ДНК-тест на отцовство. Чтобы ребёнок остался пусть не в моей семье, но с ним или с его родителями. 

Виктория Фефелова, мать ребёнка
Фото №2 - В Уфе женщина ищет для 3-месячного сына новых родителей через соцсети
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Из-за болезни матери новорожденного у Виктории изъяли прямо в роддоме, и теперь он находится в доме малютки. Мама малыша намерена в кратчайшие сроки сама обустроить его судьбу. Женщина уверена, что с приёмными родителями малышу будет лучше. Тем более что это уже не первый случай: несколько лет назад через такое же объявление в соцсетях она нашла приемных родителей и для своей дочери.

У меня уже дочка таким образом пристроена, она безумна счастлива, купается в любви. Вот есть такой стереотип, да, некоторые мамаши издеваются над детьми, бьют их. Но при этом гордятся тем, что они его никуда не отдали. По мне так пусть лучше ребёнок будет в безопасности, с хорошим уходом и обеспечен, чем я его сама бы вырастила.

Виктория Фефелова, мать ребёнка

Параллельно с подбором приемных родителей Виктория обивает пороги органов опеки. По ее словам, до передачи в новую семью она все же хотела бы поучаствовать в воспитании малыша лично.

Согласно семейному кодексу Российской Федерации, при устройстве ребёнка приоритетное право имеют близкие родственники. Если же нет близких родственников, которые могут принять малыша на воспитание в семью, то мы дальше решаем вопрос и подбираем замещающих родителей из числа наших кандидатов. И далее осуществляется процесс передачи ребёнка в семью. Любые решения будут приниматься только в интересах этого малыша.

Эльза Муслимова, начальник отдела управления по опеке и попечительству администрации г. Уфы

Желание у матери одно: чтобы ее ребенок попал в любящую семью – ту, которую сможет выбрать для него она сама. Так Виктория хоть и со стороны, но сможет все-таки понаблюдать за растущим сыном.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ