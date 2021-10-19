В Уфе женщина ищет для 3-месячного сына новых родителей через соцсети

Согласно семейному кодексу Российской Федерации, при устройстве ребёнка приоритетное право имеют близкие родственники. Если же нет близких родственников, которые могут принять малыша на воспитание в семью, то мы дальше решаем вопрос и подбираем замещающих родителей из числа наших кандидатов. И далее осуществляется процесс передачи ребёнка в семью. Любые решения будут приниматься только в интересах этого малыша.

Эльза Муслимова, начальник отдела управления по опеке и попечительству администрации г. Уфы