В одном из районов Уфы по улице бегал волк

В Уфе, в микрорайоне Сипайлово, был обнаружен волк. Зверя удалось поймать. Всё произошло в подъезде одного из домов по улице Королева.

Сотрудники МЧС и специалисты Минэкологии пытались связать животное, но волк, по всей видимости, из-за страха упал в обморок. Спасатели не бросили зверя и приступили к его реанимации. В ожидании машины для перевозки животному пытались помочь. Позже хищника доставили в ветеринарную службу, но в сознание он не пришел. По версии ветеринаров, у зверя остановилось сердце.

Фото №1 - В одном из районов Уфы по улице бегал волк

Откуда появился, неизвестно. Бегал по Сипайлово, вид был, можно сказать, дружелюбный. Вряд ли пришел из леса, мог от кого-то сбежать.

Надир Баталов, главный специалист по охране животного мира Министерства Экологии Республики Башкортостан
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