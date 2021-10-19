Шашистка из Башкирии завоевала золото на чемпионате Европы

Башкирские шашисты вернулись домой после успешного выступления на чемпионате Европы. В личном зачете лучший результат показала Айгуль Идрисова. В блице она завоевала золотую медаль.

Шашистка  провела девять партий и была сильнее соперниц из Латвии, Нидерландов, Украины и не только. Всего на чемпионате в Италии от республики выступили 10 спортсменов.

Фото №1 - Шашистка из Башкирии завоевала золото на чемпионате Европы

В командном чемпионате не было равных спортсменам из России. В составе национальной сборной выступали и представители Башкортостана. В итоге россияне стали лучшими во всех трех дисциплинах.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ