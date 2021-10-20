В Башкирии ожидается гололедица и мокрый снег

Синоптики Башкирии предоставили прогноз погоды в республике на ближайшие два дня. 20 и 21 октября в регионе ожидается гололедица, мокрый снег и дожди.

Сегодня, 20 октября, местами в Башкирии пройдет дождь. По юго-востоку региона синоптики обещают дождь и мокрый снег, вечером ожидается гололедица. Температура воздуха днем составит от 2 до 7 градусов тепла.