Жители Уфы могут бесплатно привить домашних питомцев от бешенства

Жители и гости Уфы могут бесплатно привить от бешенства своих домашних питомцев. Об этом заявили в пресс-службе администрации столицы.
Прививку от бешенства можно сделать по адресу: ул. Айская, 69, 25 октября с 16 до 18 часов.
А мэрии Уфы отметили, что профилактические меры позволят обеспечить благополучие населения, сохранить жизнь и здоровье животным и людям, а также предотвратить возникновение заболевания.
Бешенство — остро протекающая инфекционная болезнь теплокровных животных и человека, которая поражает головной мозг, вызывая в нём необратимые изменения. Заразиться заболеванием можно при укусе больным животным или при попадании инфицированной слюны на повреждённую кожу или слизистую оболочку. Опасен контакт не только с «бешеным» животным, но и с животным-вирусоносителем. Вирус в слюне выявляется за 8-10 дней до проявления явных симптомов.