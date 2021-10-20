Жители Уфы могут бесплатно привить домашних питомцев от бешенства

Бешенство — остро протекающая инфекционная болезнь теплокровных животных и человека, которая поражает головной мозг, вызывая в нём необратимые изменения. Заразиться заболеванием можно при укусе больным животным или при попадании инфицированной слюны на повреждённую кожу или слизистую оболочку. Опасен контакт не только с «бешеным» животным, но и с животным-вирусоносителем. Вирус в слюне выявляется за 8-10 дней до проявления явных симптомов.