В России будут наказывать жестче распространителей поддельных COVID-справок

На сегодняшний день в России процветает нелегальный бизнес - в интернете появляется все больше предложение о продаже сертификатов о вакцинации против COVID-19. Специалисты отмечают, что риски распространения коронавирусной инфекции растут из-за подобного вида мошенничества и ответственность должна быть серьезнее, если по вине зараженного человека пострадают люди.

Фото №1 - В России будут наказывать жестче распространителей поддельных COVID-справок

Сейчас МВД Башкирии проводит мероприятия по выявлению случаев мошенничества с сертификатами о вакцинации против COVID-19.

На территории республики борцы с экономической преступностью МВД по РБ активно проводят «проверочные закупки» и выявляют граждан, промышляющих изготовлением поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, справок о медицинском отводе от вакцинации, документов об исследовании крови на антитела. Правоохранителями были установлены ряд жителей республики в возрасте от 18 до 50-ти лет, в отношении которых проводится проверка, и принимаются процессуальные решения. Мероприятия по выявлению изготовителей и сбытчиков поддельных медицинских документов продолжаются.

Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по РБ

В Башкирии в этом году было выявлено несколько случаев выявления поддельных документов. В текущем году в результате работы сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану по материалам проверок возбуждено 41 уголовное дело по фактам подделки, изготовления или оборота поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции осуществлены проверочные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений данной категории. Выявлены лица, причастные к вышеуказанным преступлениям.

Так, в Уфе в июле задержали 20-летнего подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. За денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей находчивый уфимец подготавливал документы с заведомо ложными сведениями о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати. Также сотрудниками полиции выявлен факт служебного подлога заведующей фельдшерско-акушерского пунктом. 34-летняя медик за незаконное вознаграждение внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном полном курсе вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Самой вакцинации не было проведено. В качестве вознаграждения заведующая получила от клиентки косметические услуги: маникюр и педикюр почти на 2 тысячи рублей. В городе Октябрьском полицейские пресекли деятельность гражданина по изготовлению поддельных справок, документов. Он изготовил 36 подложных справок, цена которых варьировалась от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что Росздравнадзор изъял более тысячи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области при содействии правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны два медработника одной из подмосковных больниц, которые в течение длительного времени за денежное вознаграждение вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан на портале госуслуг. Также установлена причастность к этому преступлению должностных лиц из других медучреждений.

В ходе расследования установлено, что услугами преступной группы воспользовались не менее тысячи россиян. Сейчас правоохранители выясняют личности всех, кто получил поддельные сертификаты о вакцинации.

Как рассказал агентству «Башинформ» известный уфимский юрист Роман Петров, в скором времени по факту выявления поддельной справки может быть возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

За приобретение, хранение и использование заведомо поддельных официальных документов, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, грозит уголовная ответственность (303 статья УК). Сейчас поддельные сертификаты и QR-коды несут административное наказание на региональном уровне. Покупателя поддельного сертификата могут привлечь к ответственности и по новому пункту статьи «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создающее угрозу массового заражения». Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от тысячи до пяти тысячи рублей.

Роман Петров, уфимский юрист

Председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе считает, что поймать продавцов сертификатов можно, что активно начали делать в Москве. Возбудили 24 уголовных дела о фальшивых сертификатах. Еще пять дел завели в Санкт-Петербурге. Там же накрыли целую автолавку, в которой были бланки медицинских документов и печати поликлиник. Продавцов сертификатов обвиняют по уголовной статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Она предусматривает до двух лет лишения свободы, а если человек продавал подделки несколько раз — то может получить и до четырех лет заключения. Но ответственность может наступить и для тех, кто купил такой сертификат, передаёт слова председателя коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе радиостанции Business FM.

Фото: МВД по РБ.

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