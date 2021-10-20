В России будут наказывать жестче распространителей поддельных COVID-справок

На сегодняшний день в России процветает нелегальный бизнес - в интернете появляется все больше предложение о продаже сертификатов о вакцинации против COVID-19. Специалисты отмечают, что риски распространения коронавирусной инфекции растут из-за подобного вида мошенничества и ответственность должна быть серьезнее, если по вине зараженного человека пострадают люди.
Сейчас МВД Башкирии проводит мероприятия по выявлению случаев мошенничества с сертификатами о вакцинации против COVID-19.
В Башкирии в этом году было выявлено несколько случаев выявления поддельных документов. В текущем году в результате работы сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану по материалам проверок возбуждено 41 уголовное дело по фактам подделки, изготовления или оборота поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции осуществлены проверочные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений данной категории. Выявлены лица, причастные к вышеуказанным преступлениям.
Так, в Уфе в июле задержали 20-летнего подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. За денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей находчивый уфимец подготавливал документы с заведомо ложными сведениями о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати. Также сотрудниками полиции выявлен факт служебного подлога заведующей фельдшерско-акушерского пунктом. 34-летняя медик за незаконное вознаграждение внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном полном курсе вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Самой вакцинации не было проведено. В качестве вознаграждения заведующая получила от клиентки косметические услуги: маникюр и педикюр почти на 2 тысячи рублей. В городе Октябрьском полицейские пресекли деятельность гражданина по изготовлению поддельных справок, документов. Он изготовил 36 подложных справок, цена которых варьировалась от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.
Сегодня стало известно, что Росздравнадзор изъял более тысячи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области при содействии правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте ведомства.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны два медработника одной из подмосковных больниц, которые в течение длительного времени за денежное вознаграждение вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан на портале госуслуг. Также установлена причастность к этому преступлению должностных лиц из других медучреждений.
В ходе расследования установлено, что услугами преступной группы воспользовались не менее тысячи россиян. Сейчас правоохранители выясняют личности всех, кто получил поддельные сертификаты о вакцинации.
Как рассказал агентству «Башинформ» известный уфимский юрист Роман Петров, в скором времени по факту выявления поддельной справки может быть возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.
Председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе считает, что поймать продавцов сертификатов можно, что активно начали делать в Москве. Возбудили 24 уголовных дела о фальшивых сертификатах. Еще пять дел завели в Санкт-Петербурге. Там же накрыли целую автолавку, в которой были бланки медицинских документов и печати поликлиник. Продавцов сертификатов обвиняют по уголовной статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Она предусматривает до двух лет лишения свободы, а если человек продавал подделки несколько раз — то может получить и до четырех лет заключения. Но ответственность может наступить и для тех, кто купил такой сертификат, передаёт слова председателя коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе радиостанции Business FM.
Фото: МВД по РБ.