В России будут наказывать жестче распространителей поддельных COVID-справок

Председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе считает, что поймать продавцов сертификатов можно, что активно начали делать в Москве. Возбудили 24 уголовных дела о фальшивых сертификатах. Еще пять дел завели в Санкт-Петербурге. Там же накрыли целую автолавку, в которой были бланки медицинских документов и печати поликлиник. Продавцов сертификатов обвиняют по уголовной статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Она предусматривает до двух лет лишения свободы, а если человек продавал подделки несколько раз — то может получить и до четырех лет заключения. Но ответственность может наступить и для тех, кто купил такой сертификат, передаёт слова председателя коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе радиостанции Business FM.