В Башкирии нашли тело пропавшего при загадочных обстоятельствах 60-летнего мужчины

Поиски 60-летнего жителя села Тавларово Буздякского района Башкирии завершились трагедией. Рината Хайбрахманова искали больше недели - он не выходил на связь с девятого октября.

К поискам Рината Хайбрахманова незамедлительно приступили добровольцы отряда "Лиза Алерт". Поисковики сделали все возможное, чтобы найти мужчину.

Вчера, 19 октября, добровольцы свернули поиски. К сожалению, Рината Хайбрахманова нашли мертвым. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины.