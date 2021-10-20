В Башкирии парень украл из магазина флаконы с шампунем

В отделение полиции Стерлитамака обратилась продавец одного из магазинов и рассказала, что из торговой точки кто-то украл флаконы с шампунем. Сумма ущерба составила три тысячи рублей.

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что воришка попал в объектив камеры видеонаблюдения. В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний уфимец, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления в 2013 и 2019 годах.