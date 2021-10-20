Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств на территории Башкирии

В ноябре 2019 года в Отдел МВД России по городу Салавату обратилась сотрудница салона сотовой связи с сообщением о том, что неизвестный при обмене мелких купюр на более крупные похитил более 60 тысяч рублей. Спустя месяц подобное преступление зарегистрировали полицейские из города Нефтекамска. Там жертвой мошенничества стала работница ломбарда, у которой злоумышленник похитил 30 тысяч рублей. Еще через два месяца при такой же схеме пропали 19 тысяч рублей из салона сотовой связи в городе Стерлитамаке. Во всех случаях подозреваемому удавалось скрыться.

пресс-служба МВД Башкирии