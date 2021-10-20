Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств на территории Башкирии
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии мошенничеств на территории Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.
В ноябре 2019 года в Отдел МВД России по городу Салавату обратилась сотрудница салона сотовой связи с сообщением о том, что неизвестный при обмене мелких купюр на более крупные похитил более 60 тысяч рублей. Спустя месяц подобное преступление зарегистрировали полицейские из города Нефтекамска. Там жертвой мошенничества стала работница ломбарда, у которой злоумышленник похитил 30 тысяч рублей. Еще через два месяца при такой же схеме пропали 19 тысяч рублей из салона сотовой связи в городе Стерлитамаке. Во всех случаях подозреваемому удавалось скрыться.
пресс-служба МВД Башкирии
Все-таки на след афериста удалось выйти. 38-летний житель Красноярского края был задержан в Перми. Целенаправленно для совершения преступлений он ездил в другие города на собственном автомобиле.
Свою вину мужчина признал и возместил ущерб потерпевшим. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.