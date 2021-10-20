В Уфе неадекватная бабушка ударила головой о стену дома девочку, которая которая подкармливала кошек

В Уфе пенсионерка ударила головой о стену дома 10-летнюю школьницу, которая подкармливала на улице бездомных кошек. Вопиющий случай произошел вчера, 19 октября, на улице Ладыгина, сообщает КП-Уфа.

Фото №1 - В Уфе неадекватная бабушка ударила головой о стену дома девочку, которая которая подкармливала кошек

Перед учебой школьница решила покормить бездомных кошек рядом со школой. Едва она успела открыть пачку корма, как на нее набросилась 72-летняя женщина и ударила головой о стену дома. При этом она кричала «Зачем моих кошек кормите!?».

Мимо проходил мужчина, который успокоил нападавшую пенсионерку. Перепуганная девочка прибежала в школу, где ей оказали первую помощь. Также учителя сообщили о случившемся родителям ребенка. Тем обратились в полицию.

В дежурную часть поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что неизвестная нанесла ее дочери телесные повреждения. Сейчас по данному факту проводится проверка. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам которой вынесут процессуальное решение. Личность предполагаемой нападавшей установлена.

пресс-служба МВД Башкирии
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