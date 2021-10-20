В Уфе неадекватная бабушка ударила головой о стену дома девочку, которая которая подкармливала кошек

В Уфе пенсионерка ударила головой о стену дома 10-летнюю школьницу, которая подкармливала на улице бездомных кошек. Вопиющий случай произошел вчера, 19 октября, на улице Ладыгина, сообщает КП-Уфа .

Перед учебой школьница решила покормить бездомных кошек рядом со школой. Едва она успела открыть пачку корма, как на нее набросилась 72-летняя женщина и ударила головой о стену дома. При этом она кричала «Зачем моих кошек кормите!?».