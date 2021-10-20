Лучшие специалисты своей области в одном месте. В Уфе прошел президиум Российского общества урологов. Участники конференции обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня врачи при лечении пациентов.
Отдельное внимание уделили современным методам диагностики заболеваний. Научная встреча с приглашением иностранных специалистов в Уфе проводится неспроста. Урологическая служба нашей республики, в частности клиники Башкирского медицинского университета, считается одной из передовых в России.