В Уфе прошел президиум Российского общества урологов

Лучшие специалисты своей области в одном месте. В Уфе прошел президиум Российского общества урологов. Участники конференции обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня врачи при лечении пациентов.

Отдельное внимание уделили современным методам диагностики заболеваний. Научная встреча с приглашением иностранных специалистов в Уфе проводится неспроста. Урологическая служба нашей республики, в частности клиники Башкирского медицинского университета, считается одной из передовых в России.

Я думаю, что урология Башкортостана стоит на первом месте среди всех урологических служб России. Так скажем, это благодаря вашему ректору, который берет самые лучшие методики. Не только урологического направления, но и других специальностей.

Халид Ибишев, профессор кафедры урологии Ростовского государственного медицинского университета
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