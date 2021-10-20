В Уфе прошел президиум Российского общества урологов

Я думаю, что урология Башкортостана стоит на первом месте среди всех урологических служб России. Так скажем, это благодаря вашему ректору, который берет самые лучшие методики. Не только урологического направления, но и других специальностей.

Халид Ибишев, профессор кафедры урологии Ростовского государственного медицинского университета