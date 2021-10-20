В поселке Аэропорт под Уфой открыли филиалы двух поликлиник

Медучреждение рассчитано на 37 посещений в смену, в нем будут работать четыре специалиста. Филиал готов предоставить широкий спектр услуг.

Это первый ФАП в Уфе, в котором совмещены филиалы взрослой и детской поликлиник. На строительство учреждения потрачено порядка 12 миллионов рублей, на возведение модульного ФАП ушло два месяца. Стоит отметить, что модульная поликлиника была построена на средства Международного аэропорта «Уфа». А траты на благоустройство территории вокруг ФАПа взяла на себя администрация города.