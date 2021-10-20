В Уфе выявили просроченные продукты на прилавках магазина

В Уфе выявили просроченное сырье при изготовлении продуктов. Подробности мониторинга сообщил Россельхознадзор республики.
6 сентября один из предпринимателей взял охлаждённое коровье молоко, срок годности которого вышел ещё 30 августа. Это не помешало ему изготовить продукты для продажи в магазинах.
При этом предприниматель составил четыре электронных ветеринарных сопроводительных документов. Потенциально опасная молочная продукция спокойно продавалась в небольшом фермерском магазине с «натуральными продуктами».
Деятельность предпринимателя назвали незаконной – его привлекли к административной ответственности.