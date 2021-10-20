В скором времени алкоголь из Башкирии появится на королевском столе в Англии

Началось все с новости о королеве Великобритании Елизавете Второй. Известно, что Ее Величество, как и многие англичане, любит пропустить рюмочку можжевелового напитка на аперитив. Но совсем недавно британские доктора строго-настрого наказали монарху завязать с алкоголем. И она отказалась – даже от своих любимых напитков. Как сообщает Daily Telegraph, «чтобы оставаться в лучшей форме в преддверии юбилея».