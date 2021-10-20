В скором времени алкоголь из Башкирии появится на королевском столе в Англии

"Башспирт" в скором времени появится на королевском столе в Англии. Производитель уже отправил первый ящик продукции в Букингемский дворец.
Началось все с новости о королеве Великобритании Елизавете Второй. Известно, что Ее Величество, как и многие англичане, любит пропустить рюмочку можжевелового напитка на аперитив. Но совсем недавно британские доктора строго-настрого наказали монарху завязать с алкоголем. И она отказалась – даже от своих любимых напитков. Как сообщает Daily Telegraph, «чтобы оставаться в лучшей форме в преддверии юбилея».
Наши производители решили, что королева сделала поспешное решение. «Башспирт» отправил прямиком в Букингемский дворец ящик премиального алкоголя Kurai.
Посылка на имя Элизабет Александры Марии вчера, 19 октября, отправилась из Уфы до туманного Альбиона. Вот удивятся во дворце.