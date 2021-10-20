В Башкирии у пассажиров будут проверять справки о вакцинации дважды

Министерство транспорта Башкортостана уточнило нововведения, который приняты с новым указом о режиме повышенной готовности.

Фото №1 - В Башкирии у пассажиров будут проверять справки о вакцинации дважды

На междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» справки о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест у пассажиров будут проверять дважды. Первый раз – при покупке билетов, а второй – при посадке в транспорт. При этом воспользоваться чужим сертификатом или QR-кодом не получится, так как сотрудники имеют особую программу для считывания кодов.

За соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил следят сотрудники Роспотребнадзора и полиции. В министерстве также отметили, что с 27 октября отрицательный ПЦР-тест принимать не будут.

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