В Башкирии у пассажиров будут проверять справки о вакцинации дважды

Министерство транспорта Башкортостана уточнило нововведения, который приняты с новым указом о режиме повышенной готовности.
На междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» справки о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест у пассажиров будут проверять дважды. Первый раз – при покупке билетов, а второй – при посадке в транспорт. При этом воспользоваться чужим сертификатом или QR-кодом не получится, так как сотрудники имеют особую программу для считывания кодов.
За соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил следят сотрудники Роспотребнадзора и полиции. В министерстве также отметили, что с 27 октября отрицательный ПЦР-тест принимать не будут.