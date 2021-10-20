В Башкирии «Лада Гранта» съехала в кювет: водитель погиб, его супругу госпитализировали

Вчера, 19 октября, в Туймазинском районе Башкирии автомобиль Lada Granta съехал в кювет, после чего опрокинулся. ДТП произошло на 11 километре дороги Туймазы - Серафимовский ближе к полуночи.

В пресс-службе ГИБДД региона рассказали, что за рулем "Гранты" находился 54-летний мужчина. По всей видимости, водитель не справился с рулевым управлением.

Водитель скончался на месте происшествия, его 52-летнюю супругу доставили в больницу с травмами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.