Количество самозанятых в Башкирии увеличилось в три раза

В текущем году в Башкирии число самозанятых граждан выросло в три раза, если сравнивать с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства РБ.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 64 700 самозанятых. По всей России их количество составляет более 3 млн человек. Они платят налог на профессиональный доход 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от ИП и юридических лиц.