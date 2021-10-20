Количество самозанятых в Башкирии увеличилось в три раза

В текущем году в Башкирии число самозанятых граждан выросло в три раза, если сравнивать с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства РБ.

Фото №1 - Количество самозанятых в Башкирии увеличилось в три раза

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 64 700 самозанятых. По всей России их количество составляет более 3 млн человек. Они платят налог на профессиональный доход 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от ИП и юридических лиц.

Самозанятые люди получают доход только от своей трудовой деятельности, не имея работодателя и сотрудников. Это могут быть мастера маникюра, водители, репетиторы, няни, сантехники, переводчики, дизайнеры, швеи, юристы, организаторы мероприятий или граждане, сдающие квартиру в наем.

За 9 месяцев 2021 консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило налога в сумме 108,9 млн рублей, с ростом к уровню прошлого года на 3,8%. Суммарный доход налогоплательщиков налога на профессиональный доход составил 8,3 млрд. рублей. Выдано более 14,5 млн чеков, средний чек составил 570 рублей.

Лира Игтисамова, министр финансов РБ

Стать самозанятым официально и платить налог на профессиональный доход можно зарегистрировавшись в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете в Госуслугах. Обязательное условие – доход от работы за год не должен превышать 2,4 млн рублей.

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