Количество самозанятых в Башкирии увеличилось в три раза

В текущем году в Башкирии число самозанятых граждан выросло в три раза, если сравнивать с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства РБ.
На сегодняшний день в республике зарегистрировано 64 700 самозанятых. По всей России их количество составляет более 3 млн человек. Они платят налог на профессиональный доход 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от ИП и юридических лиц.
Самозанятые люди получают доход только от своей трудовой деятельности, не имея работодателя и сотрудников. Это могут быть мастера маникюра, водители, репетиторы, няни, сантехники, переводчики, дизайнеры, швеи, юристы, организаторы мероприятий или граждане, сдающие квартиру в наем.
Стать самозанятым официально и платить налог на профессиональный доход можно зарегистрировавшись в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете в Госуслугах. Обязательное условие – доход от работы за год не должен превышать 2,4 млн рублей.