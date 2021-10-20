В Уфе на автовокзале проверили соблюдение антиковидных правил

На Южном автовокзале Уфы прошел рейд по соблюдению антиковидных правил. Купить билет на кассе пассажиры теперь могут только при предъявлении определенных документов вместе с паспортом.

С 12 октября услуги междугородних перевозок в республике предоставляют только тем, у кого есть сертификат о вакцинации, справка о перенесенном COVID-19 за последние полгода или сделанный не ранее трех дней назад отрицательный ПЦР-тест. Документы необходимо также предъявить кондукторам непосредственно на автобус.