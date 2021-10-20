На трассе в Башкирии столкнулись две иномарки: есть погибший

Вчера, 19 октября, в Благовещенском районе столкнулись два попутных автомобиля Skoda Octavia. ДТП произошло на 56 километре автодороги Уфа - Янаул в пятом часу вечера.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ, 38-летний водитель первого автомобиля касательно столкнулся со вторым при совершении обгона, после чего съехал в кювет и совершил опрокидывание.

Водитель первой иномарки скончался в автомобиле скорой помощи, второй водитель не пострадал. Сейчас сотрудники ДПС выясняют все детали случившегося.