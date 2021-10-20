В Башкортостане обсудили вопросы развития научной и научно-технической деятельности

Мы должны бороться за людей, потому что это самое главное – человеческий капитал. Ничто не дает такого прироста как мозги. Нужно создавать здесь современные лаборатории, нужно, чтобы сюда приезжали ученые с мировым именем. Нужно, чтобы здесь был кампус мирового уровня, , чтобы была англоязычная среда. Нужно, чтобы каждое изобретение, каждая научная мысль находила грантовую поддержку.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан