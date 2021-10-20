В Башкортостане обсудили вопросы развития научной и научно-технической деятельности

Кадровый потенциал сферы образования необходимо усиливать, а для студентов – создавать привлекательные условия. Об этом на парламентских слушаниях о развитии научной и научно-технической деятельности заявил руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин.
В соседних регионах насчитывается 11 статусных высших учебных заведений, в том числе в Казани и Екатеринбурге действуют федеральные университеты, в Перми, Казани, Челябинске и Самаре – национальные исследовательские университеты. С 2016 по 2020 годы республика потеряла свыше 8 тысяч студентов в башкирских вузах, чьи разработки могли стать драйвером развития отрасли.