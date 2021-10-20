В Башкортостане обсудили вопросы развития научной и научно-технической деятельности

Кадровый потенциал сферы образования необходимо усиливать, а для студентов – создавать привлекательные условия. Об этом на парламентских слушаниях о развитии научной и научно-технической деятельности заявил руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин.

В соседних регионах насчитывается 11 статусных высших учебных заведений, в том числе в Казани и Екатеринбурге действуют федеральные университеты, в Перми, Казани, Челябинске и Самаре – национальные исследовательские университеты. С 2016 по 2020 годы республика потеряла свыше 8 тысяч студентов в башкирских вузах, чьи разработки могли стать драйвером развития отрасли.

Мы должны бороться за людей, потому что это самое главное – человеческий капитал. Ничто не дает такого прироста как мозги. Нужно создавать здесь современные лаборатории, нужно, чтобы сюда приезжали ученые с мировым именем. Нужно, чтобы здесь был кампус мирового уровня, , чтобы была англоязычная среда. Нужно, чтобы каждое изобретение, каждая научная мысль находила грантовую поддержку.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан
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