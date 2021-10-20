В Стерлитамаке заработал экспериментальный проект по раздельному вывозу мусора

Она разукрашена в виде улыбающейся пчелы и собирает вторсырье ежедневно. Таким образом изучается состав ТКО, его пригодность для переработки.

К слову, всем жителям-участникам эксперимента будет снижена плата до 54 рублей за человека. По мнению авторов, приобщение к раздельному сбору выгодно. К тому же, это позволит в разы сократить объем захоронений на полигонах.