В Стерлитамаке заработал экспериментальный проект по раздельному вывозу мусора

Организаторы обустроили шесть специальных площадок, установив желтый и серый контейнеры для разных типов отходов. Инициаторы проекта приобрели специальную машину, которую ласково прозвали «Второвозик».
Она разукрашена в виде улыбающейся пчелы и собирает вторсырье ежедневно. Таким образом изучается состав ТКО, его пригодность для переработки.
К слову, всем жителям-участникам эксперимента будет снижена плата до 54 рублей за человека. По мнению авторов, приобщение к раздельному сбору выгодно. К тому же, это позволит в разы сократить объем захоронений на полигонах.