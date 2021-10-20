В Башкирии пока не будут отменять «сухой закон» в новогодние праздники

Власти Башкортостана приняли решение отложить рассмотрение законопроекта об отмене ограничений на продажу алкогольной продукции в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

Фото №1 - В Башкирии пока не будут отменять «сухой закон» в новогодние праздники

Напомним, за отмену ограничений выступало Министерство торговли и услуг РБ. Представители ведомства отметили, что «сухой закон» уже добился своих целей. Однако инициативу министерства пока не поддержали ни депутаты, ни жители региона. Власти республики отметили, что необходимо провести качественный анализ статистики.

Однако довод о том, что мера уже исчерпала свою эффективность, аргументирован в недостаточной мере. В части обоснования законопроект нуждается в доработке – нужно хорошо проанализировать статистику и взвесить все доводы «за» и «против». Вопрос не требует спешки: до Нового года еще есть время. Руководители фракций пришли к единому мнению о том, что рассмотрение законопроекта необходимо отложить.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ

Напомним, несколько лет в республике действует полный запрет на продажу алкоголя 3 января и частичное ограничение на продажу с 4 по 6 января с 10:00 до 14:00.

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