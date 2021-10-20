В Башкирии пока не будут отменять «сухой закон» в новогодние праздники

Власти Башкортостана приняли решение отложить рассмотрение законопроекта об отмене ограничений на продажу алкогольной продукции в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.
Напомним, за отмену ограничений выступало Министерство торговли и услуг РБ. Представители ведомства отметили, что «сухой закон» уже добился своих целей. Однако инициативу министерства пока не поддержали ни депутаты, ни жители региона. Власти республики отметили, что необходимо провести качественный анализ статистики.
Напомним, несколько лет в республике действует полный запрет на продажу алкоголя 3 января и частичное ограничение на продажу с 4 по 6 января с 10:00 до 14:00.