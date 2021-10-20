В Башкирии пока не будут отменять «сухой закон» в новогодние праздники

Однако довод о том, что мера уже исчерпала свою эффективность, аргументирован в недостаточной мере. В части обоснования законопроект нуждается в доработке – нужно хорошо проанализировать статистику и взвесить все доводы «за» и «против». Вопрос не требует спешки: до Нового года еще есть время. Руководители фракций пришли к единому мнению о том, что рассмотрение законопроекта необходимо отложить.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ