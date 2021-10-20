В Башкирии сельчане больше 10 лет живут без питьевой воды

У жителей одного из сел Уфимского района нет воды. В колодцах деревни Чуварез она пропала из-за засухи, а привозную техническую невозможно пить. Пенсионерам приходится покупать воду в магазине.

Воды в колодце на участке Веры Платоновой нет с начала лета. Чтобы приготовить еду или просто попить чай, приходится идти в магазин и покупать пятилитровые баллоны. Кроме того, супруг женщины инвалид, справляться со всем приходится одной.

Измучились уже. Раньше обещали провести воду, а в этом году уже говорят, что денег нет. Не ждите. Все лето таскаю воду с работы. Вера Платонова, жительница д. Чуварез

Сельсовет поставляет жителям деревни Чуварез техническую воду. Но она предназначена лишь для стирки и купания. Питьевую воду приходится приобретать самим при том, что почти все население деревни составляют пенсионеры. Отсутствие воды буквально вредит сельчанам.

Водоснабжения в деревне нет более десяти лет. При этом ближайший водоканал находится в трех километрах от села. По словам жителей, проект по проведению водопровода был готов, но осуществить его не удалось.

Проектное водоснабжение деревни было выполнено более пяти лет назад. Я работала в это время, его делали. Валентина Кузнецова, жительница д. Чуварез

В сельсовете утверждают, что проект по проведению водопровода передали районным властям, но денег оттуда получили.

Мы заказали проект, по нему на строительство водоснабжения была определенная сумма – 13 млн. Денег выделено не было. Рамзия Гараева, глава Черкасского сельского совета Уфимского района

Проектные работы выполнены с подключением от «Уфаводоканала». В настоящее время в проект необходимо внести изменение, после этого нужно найти деньги на строительство сетевого водоснабжения. Альберт Насифуллин, заместитель главы администрации Уфимского района