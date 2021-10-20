В Башкирии сельчане больше 10 лет живут без питьевой воды

У жителей одного из сел Уфимского района нет воды. В колодцах деревни Чуварез она пропала из-за засухи, а привозную техническую невозможно пить. Пенсионерам приходится покупать воду в магазине.
Воды в колодце на участке Веры Платоновой нет с начала лета. Чтобы приготовить еду или просто попить чай, приходится идти в магазин и покупать пятилитровые баллоны. Кроме того, супруг женщины инвалид, справляться со всем приходится одной.
Сельсовет поставляет жителям деревни Чуварез техническую воду. Но она предназначена лишь для стирки и купания. Питьевую воду приходится приобретать самим при том, что почти все население деревни составляют пенсионеры. Отсутствие воды буквально вредит сельчанам.
Водоснабжения в деревне нет более десяти лет. При этом ближайший водоканал находится в трех километрах от села. По словам жителей, проект по проведению водопровода был готов, но осуществить его не удалось.
В сельсовете утверждают, что проект по проведению водопровода передали районным властям, но денег оттуда получили.
Сколько еще ждать жителям деревни Чуварез воды – неизвестно. Конкретных сроков решения проблемы чиновники не называют. Вопрос отсутствия воды остается открытым.