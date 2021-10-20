Типы отношений между мужчинами и женщинами: перспективы развития привязанности

Многие из вас мечтают о большой любви, взаимоотношениях, наполненных страстью, нежностью, заботой. Женщины утверждают, что они хотят чувствовать себя с мужчиной, как за каменной стеной. Мужчины стремятся ощущать опору и поддержку со стороны второй половины.

И нередко подобные желания ни к чему не приводят. Партнеры перекладывают ответственность за любовные неудачи на вторую сторону, а иногда винят весь противоположный пол. На деле же необходимо просто разобраться, какие виды отношений между мужчиной и женщиной бывают, проанализировать собственное поведение, действия партнера, прийти к компромиссу.

Распространенные типы отношений между мужчиной и женщиной

Сразу стоит оговорить, что со временем взаимоотношения в паре могут меняться. Вы становитесь ближе, узнаете друг друга, меняете собственные и общие приоритеты. Если оба партнера готовы работать над собой, не «играют в одни ворота», то такая пара может пройти путь до здоровых, зрелых взаимоотношений, где каждый ценит свою половину, уважительно относится ко всем его потребностям, желаниям.

Психологи выделяют три основных типа отношений между мужчиной и женщиной:

1. Гедонистические.

2. Созависимые.

3. Взрослые.

Тип 1. Отношения, основанные на получении удовольствия

На начальном этапе формирования пары и мужчину, и женщину мотивирует одно – стремление получать удовольствие. Именно на этом основаны гедонистические отношения. Они эгоистичные по своей сути и природе, но яркие, запоминающиеся.

Почти все пары проходят этот этап. Его еще принято называть «конфетно-букетным периодом». Партнеры наслаждаются друг другом, пытаются во многом угодить второй половине, иногда в ущерб собственным интересам, но делают это не ради кого-то, а для себя.

Подобные отношения очень яркие, но краткосрочные. Если партнеры не готовы развиваться, не видят смысла в переходе на новый уровень, то пара распадается.

Если вы столкнулись с такой ситуацией, понимаете, что партнерство себя изжило, вам некуда двигаться с человеком, который рядом, попытайтесь расстаться максимально этично, без психологических травм и показной драмы.

Тип 2. Созависимость

Разбираясь, какие бывают виды отношений, нельзя не вспомнить о самом распространенном типе – созависимом. Этот формат брака, партнерства прививался нам веками как единственно верный. Концепция основана на том, что у каждого члена семьи есть определенные обязанности, которые человек должен неукоснительно выполнять.

Мужчина должен зарабатывать деньги, обеспечивать супругу и детей. Женщина обязана стать хранительницей домашнего очага, во всем удовлетворять своего мужчину, следить за бытом, хозяйством, воспитывать детей. Партнеров удерживает не уважение друг к другу, а обязательства и зависимость.

Такие пары чаще всего распадаются на 7-10 году жизни. Внутри семьи растет недовольство в партнере, у каждого из супругов появляются свои новые потребности. Результат – поиск любви, уважения на стороне или постоянные скандалы внутри семьи.

Нужно уяснить, что созависимые отношения – это не норма, научиться работать над собой, обсуждать с партнером все проблемные ситуации в семье.

Тип 3. Взрослые отношения

Третий тип отношений – наиболее здоровый. Их не зря называют взрослыми или зрелыми. В основу положена не страсть или какие-то обязательства, а уважение к человеку, который рядом. Каждый из партнеров понимает, что рядом с ним – настоящая личность со своими желаниями, потребностями, которые часто не совпадают с собственными, но это нормально.

Если вы научитесь понимать и принимать вторую половину, разговаривать друг с другом, не скрывать свои чувства, эмоции, не перекладывать ответственность за какие-то неудачи на того, кто рядом, то сформируете именно такие взрослые здоровые межличностные связи.

Обязательно нужно учитывать типы привязанности в отношениях при формировании собственной концепции партнерства. Их три – тревожный, избегающий и надежный. Нам всем нужно стремиться быть надежными партнерами для своей второй половины. Люди, привыкшие в отношениях проявлять тревожность, или те, кто замалчивает проблему, не умеет говорить о чувствах, нуждаются в помощи хорошего психолога.