В Уфе до 7 ноябре закроют выезд с проспекта Салавата Юлаева

В Уфе будет введено ограничение движения на выезде с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди. Участок будет закрыт до 7 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

Фото №1 - В Уфе до 7 ноябре закроют выезд с проспекта Салавата Юлаева

Выезд был организован временно из-за реконструкции транспортной развязки. Но после было принято решение сделать выезд постоянным. Однако для этого нужно провести некоторые ремонтные работы.

Мэрия Уфы просит автолюбителей с пониманием отнестись к временным трудностям, а также просит заранее планировать маршрут.

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