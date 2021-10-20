В Уфе до 7 ноябре закроют выезд с проспекта Салавата Юлаева

В Уфе будет введено ограничение движения на выезде с проспекта Салавата Юлаева на улицу Заки Валиди. Участок будет закрыт до 7 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

Выезд был организован временно из-за реконструкции транспортной развязки. Но после было принято решение сделать выезд постоянным. Однако для этого нужно провести некоторые ремонтные работы.