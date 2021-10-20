Житель Башкирии ограбил женщину на похоронах её сына

В Баймаке задержали 31-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в краже денег 68-летней горожанки. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МВД по РБ.
По версии следствия, женщина организовывала похороны своего сына. Проститься с другом пришёл и 31-летний мужчина. Когда все отправились на кладбище, горожанин предложил помочь в квартире с уборкой. Именно в этот момент он нашёл кошелек матери погибшего друга и вытащил из него 15 тысяч рублей.
Потерявшая сына женщина не сразу обратилась в полицию. Однако после всё же написала заявление. Подозреваемого задержали. Оказалось, ранее он уже был судим по аналогичной статье. Сейчас мужчина находится под стражей.