В Уфе осмотрели тело погибшего волка

На место инцидента оперативно прибыли представители министерства экологии, сотрудники МЧС и Ассоциации охотников и рыболовов. Волка удалось поймать без применения усыпляющих средств. Однако, к сожалению, животное скончалось. Ветеринары пытались провести реанимационные действия, но животное спасти не удалось.

При клиническом осмотре специалисты не обнаружили внешних повреждений на теле убитого. Скорее всего, животное скончалось из-за эмоционального потрясения. Пока неизвестно, болел ли волк бешенством. Однако территорию, где поймали животное, продезинфицировали. Материал зверя направлен на исследование, сам труп – на утилизацию.