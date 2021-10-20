Спортсмены из Башкирии завоевали 4 медали на чемпионате и первенстве России по кроссу

С чемпионата и первенства России по кроссу представители республики  привезли четыре медали. Лучшего результата башкирские спортсмены  добились в командной эстафете.

Наш квартет занял первое место среди представителей всех регионов страны. В личных соревнованиях Георгий Блинов стал вторым. Егор Николаев в беге на 10 километров завоевал бронзовую награду. Также третье место у Юлии Низамутдиновой из Уфы в кроссе на 5 километров.

В итоге сборная Башкортостана завоевала на соревнованиях третье общекомандное место. Чемпионатом страны в Оренбурге легкоатлеты завершили сезон. Впереди спортсменов ждут сборы. 

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