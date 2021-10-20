В Уфе прошли чемпионат и первенство по ушу-таолу

Башкирские ушуисты готовятся к региональному кубку в своем виде спорта. Накануне атлеты проверили мастерство в чемпионате и первенстве Уфы по ушу-таолу.

Представителям нескольких городских школ удалось завоевать ряд медалей. Ранее в Анапе на всероссийских юношеских играх боевых искусств представители региона также не остались без наград. Вскоре лучшим из участников предстоит бороться на Кубке Башкортостана.