Владимир Путин поддержал идею о введении нерабочих дней

Сегодня, 20 октября, Президент России провел совещание с членами Правительства. Участники совещания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в стране.

В частности, Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Правительства России Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней во всех регионах. Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса член Правительства предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом регионы вправе начать нерабочие дни раньше или продлить их, если ситуация останется напряженной.

Также стоит усилить и другие меры по недопущению распространения вируса: улучшить тестирование и увеличить темпы вакцинации. Президент России попросил граждан проявить сознательность и брать больничные, даже если заболел кто-то из семьи.

У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но зачем дожидаться тяжелых последствий? Владимир Путин, Президент РФ