В Уфе прошел турнир по каратэ «Надежды Башкортостана»

Надежды Башкортостана. В Уфе прошел республиканский турнир по каратэ, где сильнейших определяли в нескольких возрастных категориях.
Слёзы, море эмоций и огромное желание победить. Так проходят первые соревнования для юных каратисток, которые только начинают свой путь в большой спорт. Многие из них в возрасте шести-семи лет уже хотят стать профессиональными спортсменами и достичь больших высот в каратэ.
В Кубке Республики Башкортостан по каратэ приняли участие 380 спортсменов, которые были разделены на семь возрастных категорий. Здесь выявляли сильнейших каратистов, которые станут кандидатами в сборную республики. Старшие возрастные группы от 14 лет отбирались на всероссийские соревнования.
Всероссийские соревнования по каратэ «Надежды России» пройдут в декабре этого года в Санкт-Петербурге. Для сильнейших спортсменов из Башкирии это шанс проявить себя и пробиться на первенство Европы. Анна Кудрявцева стала первой на республиканском турнире и готова к новым достижениям.
В августе на первенстве Европы по каратэ в Финляндии бронзу завоевала Айгуль Садыкова, так что предпосылки к хорошим результатам на больших турнирах у башкирских спортсменов есть.