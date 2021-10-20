В Уфе прошел турнир по каратэ «Надежды Башкортостана»

Надежды Башкортостана. В Уфе прошел республиканский турнир по каратэ, где сильнейших определяли в нескольких возрастных категориях.

Слёзы, море эмоций и огромное желание победить. Так проходят первые соревнования для юных каратисток, которые только начинают свой путь в большой спорт. Многие из них в возрасте шести-семи лет уже хотят стать профессиональными спортсменами и достичь больших высот в каратэ.

Каратэ мне нравится, это мое увлечение, хожу почти четыре года. Хочу стать олимпийской чемпионкой. Дарина Чигвинцева, победитель турнира по каратэ «Надежды Башкортостана»

Мне не впервые побеждать на соревнованиях, но мне это очень нравится. Я люблю участвовать на турнирах. Артур Шайнуров, победитель турнира по каратэ «Надежды Башкортостана»

В Кубке Республики Башкортостан по каратэ приняли участие 380 спортсменов, которые были разделены на семь возрастных категорий. Здесь выявляли сильнейших каратистов, которые станут кандидатами в сборную республики. Старшие возрастные группы от 14 лет отбирались на всероссийские соревнования.

Ни для кого не секрет, что наша республика славится нашими спортсменами. Возраст 14-20 лет – ведущие спортсмены в России. Конкуренция очень хорошая, как у нас в республике, так и в России. Евгений Мещеряков, президент спортивной Федерации каратэ РБ

Всероссийские соревнования по каратэ «Надежды России» пройдут в декабре этого года в Санкт-Петербурге. Для сильнейших спортсменов из Башкирии это шанс проявить себя и пробиться на первенство Европы. Анна Кудрявцева стала первой на республиканском турнире и готова к новым достижениям.

Со всеми соперниками работаем с малого возраста. Сегодня было достаточно сложно, потому что друг друга знаем, что-то придумывать нужно для победы. Анна Кудрявцева, победитель турнира по каратэ «Надежды Башкортостана»