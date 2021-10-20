В детской школе «Салават Юлаев» показали, как тренируются дошкольники

Впервые на льду. В детской школе «Салават Юлаев» провели первую тренировку для детей 2016 года рождения. Как прошёл этот важный для маленьких спортсменов?

Первый выход на лёд в жизни хоккеиста – важное событие. Главное для детей – научиться стоять на коньках, делать самые простые движения на льду и выполнять веселые игровые упражнения от тренеров. В семье Михаила Витрика хоккей любят давно. Старший ребенок занимается этим видом спорта уже восьмой сезон, поэтому спортивное будущее младшего сына не обсуждалось.

Несколько лет назад было принято решение, что Остап Витрик тоже пойдёт на хоккей. А за пару месяцев до первой тренировки на льду родители научили ребёнка стоять и ходить на коньках. Так что с заданиями тренера 5-летний спортсмен справляется уверенно, тем более, что перед глазами Остапа есть пример старшего брата. А мальчик очень хочет быть похожим на него.

Есть дети, которые сами привели своих родителей на тренировку. Так произошло в семье Карачуриных. За «Салават Юлаев» там болеют поколениями. Маленький Амир уже ходил на «Уфа-Арену» и полюбил хоккей. А так как мальчик очень активный и подвижный, родители отдали его в секцию.

Месяц до первого выхода на лёд спортсмены обучались на земле. Уже сейчас многие мальчики катаются уверенно, но есть и те, кому еще требуются ящики для сохранения равновесия. За короткое время уровень ребят должен подравняться, ведь теперь у хоккеистов будет по пять тренировок в неделю, из которых три они будут проводить на льду.