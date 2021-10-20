В Башкирии спортобъекты проверяют на соблюдение антиковидных требований

С сегодняшнего дня ввели новые правила. Мы к этим законам были уже подготовлены. У нас особых нареканий нет. Мы ввели дополнительно запись в журнале приема граждан. Там мы записываем номера справок, выданных сертификатов, снимаем QR-коды. Сотрудники этому обучены.

Рауф Калимуллин, директор бассейна «Дельфин» села Иглино