В Башкирии спортобъекты проверяют на соблюдение антиковидных требований

В Башкирии  начали действовать новые требования Указа главы республики, основная цель которых – профилактика распространения новой коронавирусной инфекции. В сфере спорта под ограничения попадают физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, спортивные школы. В целях контроля соблюдения требований утвержден состав выездных групп.

Они посетили девять муниципальных образований республики, в том числе проверили работу спортобъектов в Иглинском районе. Представители комиссии посетили культурно-спортивный комплекс и бассейн «Дельфин».

С сегодняшнего дня ввели новые правила. Мы к этим законам были уже подготовлены. У нас особых нареканий нет. Мы ввели дополнительно запись в журнале приема граждан. Там мы записываем номера справок, выданных сертификатов, снимаем QR-коды. Сотрудники этому обучены.

Рауф Калимуллин, директор бассейна «Дельфин» села Иглино
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