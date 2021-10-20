В Башкирии спортобъекты проверяют на соблюдение антиковидных требований

В Башкирии начали действовать новые требования Указа главы республики, основная цель которых – профилактика распространения новой коронавирусной инфекции. В сфере спорта под ограничения попадают физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, спортивные школы. В целях контроля соблюдения требований утвержден состав выездных групп.
Они посетили девять муниципальных образований республики, в том числе проверили работу спортобъектов в Иглинском районе. Представители комиссии посетили культурно-спортивный комплекс и бассейн «Дельфин».