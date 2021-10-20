В Башкирии семья осталась без крыши над головой из-за детской шалости

Сегодня, 20 октября, в селе Каран-Елга Чишминского района зафиксировали крупный пожар. Без крыши над головой осталась целая семья.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, возгорание произошло из-за детской шалости. Ребята жгли солому недалеко от жилых домов. Однако огонь быстро распространился дальше и перекинулся на дом.

В момент возгорания в помещении находились родители и один ребёнок. Они услышали сработавший пожарный извещатель и покинули горящий дом. К счастью, в огне никто не пострадал.