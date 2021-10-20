В Уфе зафиксирована смертельная авария с участием пешехода

Сегодня, 20 октября, в Уфе зафиксирована смертельная авария. Подробности инцидента сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на улице Авроры недалеко от Института глазных заболеваний. По сообщениям водителя, он ехал за автобусом, когда в один момент на дорогу выбежал пешеход.
Пострадавший получил серьёзные травмы. Медики пытались помочь ему, однако спасти несчастного не удалось. На вид погибшему 40-45 лет. Его личность устанавливается. Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: ГИБДД Уфы.