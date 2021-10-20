Известно, будут ли в Башкирии дополнительные нерабочие дни из-за коронавируса

С 30 октября по 7 ноября в России будут нерабочими днями. Это связано с распространением коронавируса. Президент страны поддержал соответствующее предложение правительства.

При этом в эти нерабочие дни заработная плата должна сохраняться, подчеркнул Владимир Путин. Глава государства призвал регионы, в которых эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, устойчивый рост заболеваемости наблюдается в стране более месяца. Число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам. Коронавирус ежедневно забирает жизни более 1 тысячи россиян.

Сегодня Радий Хабиров провёл заседание оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Принято решение, что дополнительных нерабочих дней, кроме принятого для всей страны периода, в республике введено не будет. С завтрашнего дня соцработники будут обходить пожилых граждан для уточнения состояния их здоровья, а также выяснения, требуется ли им дополнительная поддержка.