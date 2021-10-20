В Башкирии резко выросло количество обращений к волонтерам от людей 65+

Количество обращений к волонтерам от жителей республики старше 65 лет увеличилось в несколько раз. Речь идет о тех, кто оказался на обязательной самоизоляции. Доставка продуктов, лекарств, оплата коммунальных услуг, поход к врачу – волонтеры готовы прийти на помощь по разным вопросам.

Подход к выполнению заявки самый тщательный. Волонтеры выбирают только лучшие корнеплоды и так, чтобы цена была приемлемой. Эльзе и ее коллегам нужно набрать 5 килограммов лука, столько же моркови и еще 15 килограммов картофеля. Такой заказ сделала 80-летняя женщина, которая не может самостоятельно дойти до магазина. Но волонтеры готовы принести даже четверть центнера продуктов и доставить прямо до порога.

А вот Дамира Рамазанова обратилась к волонтерам впервые. Говорит, увидела по телевизору номер и попросила помочь оплатить телекоммуникационные услуги. Дистанционно это сделать нет возможности.

Волонтеры готовы помочь не только пожилым, но и людям с хроническими заболеваниями и маломобильным. Сейчас выездная группа отрабатывает не менее 8 заявок в день. При этом они постоянно созваниваются с заявителями, чтобы уточнить необходимый набор продуктов и лекарств и сориентировать по ценам. Сама доставка бесплатная.

Телефоны ассоциации волонтёров г. Уфы: 8-347-279-06-56, 8-347-279-06-30.

Активисты могут также помочь отвезти желающих на вакцинацию от COVID-19. Часть заявок поступает через волонтерский штаб «Наша забота» регионального отделения «Единой России». Здесь также идет работа помощи пожилым и имеющим хронические заболевания людям. Сейчас доставку продуктов и лекарств в республике готовы оказать порядка 4 тысяч волонтеров.

Телефон волонтёрского штаба «Наша забота»: 8-800-201-89-03.