Многофункциональный ДК и новая аллея: Радий Хабиров посетил Караидельский район

Новый многофункциональный дом культуры открылся сегодня в Караидельском районе. Построенный с нуля в селе Караяр социальный объект будет предоставлять услуги населению шести деревень. В церемонии открытия участие принял Радий Хабиров. Также глава республики обсудил с жителями перспективы развития села.

Не просто сельский, как раньше, а современный многофункциональный дом культуры. Под одной крышей – актовый зал, помещение для занятий хореографией, библиотека и выставочный зал. СДК будет обслуживать более полутора тысяч человек – это население шести деревень.

Вот соседняя деревня Абдуллино, село Комсомольское, Юрюзань – вот такие населенные пункты все время здесь. Они и как зрители, и как участники, активно с нами, с нашим населением. Лилия Аюпова, методист Караярского многофункционального дома культуры

Старое здание СДК было построено в 1961 году, и оно уже не отвечало современным требованиям. В 2020-м в рамках нацпроекта «Культура» в селе начали возводить новый многофункциональный клуб. Финансовую поддержку оказала «Башнефть». Выступая на торжественном открытии объекта, Радий Хабиров поблагодарил генерального директора компании Хасана Татриева за значительный вклад в возведение здания. А местных жителей руководитель региона поздравил с появлением в селе нового социального объекта.

Я всегда радуюсь, когда мы что-то для селян открываем. Любое небольшое событие для села – это всегда здорово, люди всегда с благодарностью его принимают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после завершения церемонии открытия СДК глава Башкортостана и другие почётные гости заложили новую аллею рядом с домом культуры, высадив крупномерные саженцы елей. Здесь же на улице Радий Хабиров пообщался с местными жителями о проблемах. Сельчане обратились с просьбой восстановить дорожное покрытие на центральной улице, а также попросили открыть в Караяре аптеку, построить амбулаторию, заменить старые машины скорой помощи и пожарной службы.

Строительство амбулатории поставят в план на 2023-24 годы, сказал Радий Хабиров, общаясь с сельчанами, там сразу предусмотрят и аптеку. А вот ремонт местной средней школы уже запланирован.

В 2023 году наша школа включена в перечень капитального ремонта. Нуждаемся в капремонте отопления. Гульнара Кадрасова, директор Караярской средней общеобразовательной школы