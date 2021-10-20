В Уфе наградили активных участников проведения чемпионата WorldSkills Russia

Андрей Назаров наградил активных участников проведения чемпионата WorldSkills Russia. Премьер-министр правительства Башкирии вручил благодарности главы региона особо отличившимся в организации и проведении финала в Уфе.

После окончания чемпионата более трех тысяч единиц нового оборудования и инструментов, которые закупили для соревнований, получили колледжи региона, что позволило обновить их материально-техническую базу на 70 процентов.  Создано 100 новых  мастерских,  и теперь обучение будет проходить по мировым стандартам. Премьер-министр отметил также, что в рамках деловой программы во время чемпионата WorldSkills Russia было подписано 14 соглашений. Наиболее масштабным стало соглашение о создании в республике кластера беспилотной авиации.

Фото №1 - В Уфе наградили активных участников проведения чемпионата WorldSkills Russia

Мы создали авиационный кластер. Это бизнес-наследие из пяти предприятий. Это и новые рабочие места, и совершенно новая, трендовая повестка по созданию беспилотных летательных аппаратов. Это положительный результат этого мероприятия.

Андрей Назаров премьер-министр правительства Республики Башкортостан

В Москве пройдет защита большого проекта. Это федеральный центр профтехобразования, который как раз и станет наследием этого чемпионата.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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