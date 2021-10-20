В Уфе наградили активных участников проведения чемпионата WorldSkills Russia

После окончания чемпионата более трех тысяч единиц нового оборудования и инструментов, которые закупили для соревнований, получили колледжи региона, что позволило обновить их материально-техническую базу на 70 процентов. Создано 100 новых мастерских, и теперь обучение будет проходить по мировым стандартам. Премьер-министр отметил также, что в рамках деловой программы во время чемпионата WorldSkills Russia было подписано 14 соглашений. Наиболее масштабным стало соглашение о создании в республике кластера беспилотной авиации.