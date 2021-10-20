Мошенники взломали аккаунт блогера из Уфы и развели на деньги ее подписчиков

Подписчики уфимского блогера попали на сотни тысяч рублей. Страничку девушки в «Инстаграме» взломали и объявили розыгрыш от её лица. Доверие аудитории сыграло на руку мошенникам. В итоге десятки обманутых.
На этом розыгрыше и вправду удалось обогатиться. Но не участникам, а его организаторам. За 8 лет Эльвира собрала в «Инстаграме» 134-тысячную аудиторию. Девушка рассказывает про психологию, саморазвитие и финансы. На последнем и сыграли взломщики. Страницу «угнали» и объявили беспрецедентный розыгрыш. И о чудо! Выигрывал каждый заходящий по ссылке на сайт. Нужно лишь оплатить перевод средств.
Но Эльвиру саму пытались «развести». За возврат аккаунта мошенники запросили 100 тысяч рублей. Добавив: за каждую попытку самостоятельно вернуть себе страничку они будут вводить штрафные санкции. Сейчас страница заблокирована. Эльвира пытается вернуть аккаунт через службу поддержки.
Но бывает, что не спасает и двухфакторная аутентификация. Это защита в соцсетях, которая, если видит, что в аккаунт заходят с другого устройства или другой страны, просит подтвердить вход, отправив запрос на телефон. Но если вы поймали кейлогер – программу, запоминающую введенные вами пароли, то этот барьер тоже падёт, говорят специалисты из сферы IT-безопасности.
«Инстаграм» в последнее время накрыла волна «угона» страниц. Взламывают независимо от количества подписчиков. Мошенников привлекают и блогеры-миллионники, и странички с несколькими сотнями подписчиков. Так что меры безопасности ни для кого лишними не будут.
Сейчас Эльвира пытается подсчитать, скольких людей и на какую сумму обманули взломщики. Но уже понятно, что это десятки человек и сотни тысяч рублей. Девушка собирается обращаться в полицию, чтобы мошенников из виртуального мира наказали в реальном.