В Уфе почтили память народного поэта Мустая Карима

Вы знаете, это очень важно, когда молодежь понимает, что ее кто-то защищает, о ней кто-то заботится. Меня всегда удивляет, что у нас вообще талантливые люди. Есть просто молодежь, способности и таланты которой нужно открывать, и это очень важно.

Альфия Каримова, дочь народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима