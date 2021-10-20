В Уфе почтили память народного поэта Мустая Карима

Память Мустая Карима почтили сегодня в Башкортостане. В республике к 102-му дню рождения великого публициста, классика башкирской литературы, прозаика, поэта и философа прошли церемонии. Отдать дань уважения известному деятелю национальной культуры и общественно-политической жизни пришли члены семьи, общественные и политические деятели, почитатели творчества.

В Уфе в сквере имени Мустая Карима состоялось торжественное возложение цветов к памятнику народного поэта Башкортостана. Дочь драматурга Альфия Каримова считает, что важно сегодня помогать талантливой молодежи. На это и направлена грантовая поддержка фонда имени Мустая Карима.

Вы знаете, это очень важно, когда молодежь понимает, что ее кто-то защищает, о ней кто-то заботится. Меня всегда удивляет, что у нас вообще талантливые люди. Есть просто молодежь, способности и таланты которой нужно открывать, и это очень важно. 

Альфия Каримова, дочь народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима
Фото №1 - В Уфе почтили память народного поэта Мустая Карима

Напомним, на базе Башкирского государственного университета работает творческая мастерская имени легендарного писателя. Там сегодня к стеле Мустая Карима также возложили цветы. В рамках памятной акции в честь дня рождения поэта состоялось награждение грантами Фонда имени Мустая Карима стипендиатов этого года.

Имя Мустая Карима впечатлено в стенах БашГУ. Он является славным выпускником главного университета нашей республики. На базе нашего факультета создана творческая мастерская имени Мустая Карима. Мы еженедельно проводим различные мероприятия. В том числе и по творчеству Мустая Карима. 

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