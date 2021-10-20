В Уфе почтили память народного поэта Мустая Карима

Память Мустая Карима почтили сегодня в Башкортостане. В республике к 102-му дню рождения великого публициста, классика башкирской литературы, прозаика, поэта и философа прошли церемонии. Отдать дань уважения известному деятелю национальной культуры и общественно-политической жизни пришли члены семьи, общественные и политические деятели, почитатели творчества.
В Уфе в сквере имени Мустая Карима состоялось торжественное возложение цветов к памятнику народного поэта Башкортостана. Дочь драматурга Альфия Каримова считает, что важно сегодня помогать талантливой молодежи. На это и направлена грантовая поддержка фонда имени Мустая Карима.
Напомним, на базе Башкирского государственного университета работает творческая мастерская имени легендарного писателя. Там сегодня к стеле Мустая Карима также возложили цветы. В рамках памятной акции в честь дня рождения поэта состоялось награждение грантами Фонда имени Мустая Карима стипендиатов этого года.