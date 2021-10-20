В Башкортостане прошел съезд башкирских народов

В празднике приняли участие представители 26 родов со всей республики, а также из Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края. Съезд принял Туймазинский район.
Мероприятия начались в селе Кандры-Тюмекеево, где открыли памятную доску на родовом камне башкирских родов. После в парке города Туймазы прошел чемпионат по силовому многоборью «Байге». Представители восьми башкирских родов бились за шлем чемпиона, соперничали в выносливости, меткости, координации и навыках командного взаимодействия.
Свидетелями всех церемоний стали официальные гости, члены Президиума и Исполкома Всемирного курултая башкир. Они планируют развивать национальные башкирские традиции и включать их в качестве обязательных на народных праздниках.