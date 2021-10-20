Жители Башкирии смогут проголосовать за региональные бренды

Жители Башкирии смогут проголосовать за мед, кумыс и казылык. В стране стартовал очередной этап конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Республику в нем представляют 15 продуктов: мёд, в том числе, бортевой, учпочмак, кумыс, корот, талкан, медовуха, ремесленный шоколад, соус, вяленое филе страуса, федоровский гусь, выдержанный и медовый сыры, сыровяленый казы и минеральная вода «Кургазак».