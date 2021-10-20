В Уфе завершились суперфиналы чемпионата России по шахматам

В Уфе прошел заключительный тур Суперфиналов чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин. По итогам 11 туров у мужчин чемпионом стал Никита Витюгов из Санкт-Петербурга, набравший семь баллов.

В заключительном туре ему хватило ничейного результата в партии с Александром Рахмановым. Витюгов впервые стал чемпионом России. Второе место у Максима Матлакова, третьим стал Владимир Федосеев. Прошедший в Уфе турнир стал первым, где против мужчин играла девушка-гроссмейстер. Александра Горячкина в итоге заняла 10-е место.

Очень тяжело в таких турнирах без подготовки. Я приехала людей посмотреть и себя показать. Первую половину провела неплохо. Во второй люди прибавили, а Саша спеклась. Александра Горячкина, участница суперфинала чемпионата России по шахматам

У женщин победительницей суперфинала стала Валентина Гунина из Москвы. Для нее этот титул стал уже четвертым в карьере. В заключительном туре Валентина сыграла вничью с одной из главных конкуренток Полиной Шуваловой. Полина в итоге замкнула тройку призеров. Второе место у представительницы Санкт-Петербурга Евгении Овод.