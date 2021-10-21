В Башкирии ребёнок-инвалид получил травмы на уроке музыки

Как можно не уследить за ребёнком, когда в классе всего 3 человека. Да и потом, в этой школе учатся ведь особенные детки. Мама мальчика сейчас находится просто в ужасном состоянии, ей морально очень тяжело. Не спит ночами, дежурит возле его кровати. Сейчас школа обвиняет только маму. Ребенок был без сознания. Скорую помощь не вызывали - ждали приезда мамы, далее она сама отвезла сына в больницу.

Регина Биргулиева, волонтер АНО "Радуга добра"