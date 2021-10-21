В Башкирии ребёнок-инвалид получил травмы на уроке музыки

Накануне в Стерлитамаке 8-летний мальчик-инвалид получил травмы на уроке музыки. Об этом рассказала волонтер АНО "Радуга добра" Регина Биргулиева.

Фото №1 - В Башкирии ребёнок-инвалид получил травмы на уроке музыки

Мальчик пошел в первый класс спецшколы в этом году. Он - инвалид с диагнозом РАС, то есть, ребенок вообще не разговаривает. Он уже начал приспосабливаться к людям, к новой обстановке, однако беда пришла откуда не ждали.

Инцидент произошел 12 октября. В тот день ребенок находился на уроке музыки, в классе было всего три человека. В данном учебном заведении тяжёлые двери для того, чтоб дети самостоятельно не смогли открыть их и выйти из класса. По неизвестным обстоятельствам дверь оказалась открыта, и мальчик вышел из кабинета. Спустя некоторое время его нашли на первом этаже с переломами.

У ребёнка перелом руки, костей таза, проведена операция. Так же повреждение позвоночника. Как минимум 2 месяца строгий, постельный режим. И ещё неизвестно, как скоро и вообще, сможет ли он идти. После случившегося написали заявление в полицию.

Регина Биргулиева, волонтер АНО "Радуга добра"

В отделение полиции пришла учитель и заявила, что во всем случившемся виновата исключительно мама пострадавшего мальчика, так как «нужно было принести справку, что за ним нужно следить».

Как можно не уследить за ребёнком, когда в классе всего 3 человека. Да и потом, в этой школе учатся ведь особенные детки. Мама мальчика сейчас находится просто в ужасном состоянии, ей морально очень тяжело. Не спит ночами, дежурит возле его кровати. Сейчас школа обвиняет только маму. Ребенок был без сознания. Скорую помощь не вызывали - ждали приезда мамы, далее она сама отвезла сына в больницу.

Регина Биргулиева, волонтер АНО "Радуга добра"

Фото: Регина Биргулиева.

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