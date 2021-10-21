В Башкирии ребёнок-инвалид получил травмы на уроке музыки

Накануне в Стерлитамаке 8-летний мальчик-инвалид получил травмы на уроке музыки. Об этом рассказала волонтер АНО "Радуга добра" Регина Биргулиева.
Мальчик пошел в первый класс спецшколы в этом году. Он - инвалид с диагнозом РАС, то есть, ребенок вообще не разговаривает. Он уже начал приспосабливаться к людям, к новой обстановке, однако беда пришла откуда не ждали.
Инцидент произошел 12 октября. В тот день ребенок находился на уроке музыки, в классе было всего три человека. В данном учебном заведении тяжёлые двери для того, чтоб дети самостоятельно не смогли открыть их и выйти из класса. По неизвестным обстоятельствам дверь оказалась открыта, и мальчик вышел из кабинета. Спустя некоторое время его нашли на первом этаже с переломами.
В отделение полиции пришла учитель и заявила, что во всем случившемся виновата исключительно мама пострадавшего мальчика, так как «нужно было принести справку, что за ним нужно следить».
Фото: Регина Биргулиева.