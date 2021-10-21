В Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица с сильным ветром

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии 21 и 22 октября. Прогнозом поделились башкирские синоптики.
Сегодня, 21 октября, в республике местами пройдет мокрый снег, в горных районах ожидается временное установление снежного покрова, также возможна гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный, возможны порывы до сильного. Столбики термометров днем поднимутся до +5 градусов.
Завтра, 22 октября, временами пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, снежный накат и гололедица. Температура воздуха опустится до минус трех градусов, днем столбики термометров покажут 12 градусов тепла.