В Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица с сильным ветром

Сегодня, 21 октября, в республике местами пройдет мокрый снег, в горных районах ожидается временное установление снежного покрова, также возможна гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный умеренный, возможны порывы до сильного. Столбики термометров днем поднимутся до +5 градусов.