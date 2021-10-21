В Башкирии осудили мужчину, который в нетрезвом виде сбил насмерть велосипедиста

В Башкирии суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который насмерть сбил 63-летнего велосипедиста. ДТП произошло в Иглинском районе республики на 24 километре дороги Иглино - Красный восход.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что ДТП произошло 28 марта. От полученных травм велосипедист скончался на месте трагедии. Оказалось, что водитель легковушки находился за рулем в нетрезвом виде.

Следственным отделом ОМВД России по Иглинскому району в отношении 28-летнего водителя было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). пресс-служба МВД Башкирии