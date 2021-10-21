В Башкирии осудили мужчину, который в нетрезвом виде сбил насмерть велосипедиста

В Башкирии суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который насмерть сбил 63-летнего велосипедиста. ДТП произошло в Иглинском районе республики на 24 километре дороги Иглино - Красный восход.
В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что ДТП произошло 28 марта. От полученных травм велосипедист скончался на месте трагедии. Оказалось, что водитель легковушки находился за рулем в нетрезвом виде.
Суд приговорил виновника ДТП к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Мужчина обязан будет выплатить семье погибшего 900 тысяч рублей.