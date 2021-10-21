В Башкирии с 1 ноября изменится расписание электричек

В Башкирии завершился дачный сезон. В связи с этим БППК изменит расписание движения пригородных поездов по территории республики с первого ноября. Об этом заявили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Фото №1 - В Башкирии с 1 ноября изменится расписание электричек

С первого ноября отменят летние остановки на следующих остановочных пунктах:

Левая Белая:

- п/п № 6424 «Дема-Кропачево»

Правая Белая:

- п/п № 6402 «Дема-Аша»

- п/п № 6417 «Аша-Уфа»

- п/п № 6420 «Уфа-Урман»

- п/п №6423 «Кропачево-Дема»

- п/п № 6433 «Улу-Теляк-Уфа»

1646 км:

- п/п № 6402 «Дема-Аша»

- п/п № 6401 «Улу-Теляк-Уфа»

- п/п № 6423 «Кропачево-Дема»

1584 км:

- п/п № 6401 «Улу-Теляк-Раевка»

115 км:

- п/п №6801/6802 «Стерлитамак-Уфа»

- п/п № 6803/6804 «Уфа-Стерлитамак»

- п/п № 6812 «Карламан-Стерлитамак»

- п/п № 6813 «Стерлитамак-Карламан»

- п/п № 6814 «Карламан-Стерлитамак»

155 км:

- п/п № 6824 «Стерлитамак-Кумертау»

- п/п №6821 «Кумертау-Стерлитамак»

1436 км:

- п/п № 6457 «Раевка-Абдулино»

- п/п № 6458 «Абдулино-Раевка»

- п/п № 6465 «Раевка-Абдулино»

- п/п № 6466 «Абдулино-Раевка»

Также расписание движения поездов доступна в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на официальном сайте компании, а также на информационных стендах на ЖД станциях и вокзалах.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы.

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