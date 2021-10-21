Пропавшая в Башкирии девушка вышла на связь с неожиданным заявлением

В Башкирии продолжают искать 26-летнюю жительницу села Новокулево Нуримановского района . Четвертого сентября Альфина Нуриева уехала в Уфу и пропала без вести. Недавно девушка в социальных сетях опубликовала опубликовала странный статус.
"Родные мои, я не пропала, не переживайте", - написала Альфина.
Девушка появляется в онлайне через мобильный телефон. На странице у своей матери она также оставила комментарии: «Достали», «Я не пропала».
Несмотря на заявления Альфины, ее продолжают искать. Девушку ждут дома две маленькие дочки. По предположениям родственников, она может находиться в Зеленой роще или Черниковке.
Обладающих какой-либо информацией просят связаться телефонам: 8 (927) 969 89 19, 8 (996) 106 56 69.