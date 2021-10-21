Жители Башкирии, принявшие участие в интернет-переписи, получат QR-код

Свой QR-код получат те, кто прошел перепись онлайн, самостоятельно на портале «Госуслуги». Его пришлют на электронный ящик и мобильный телефон. Он нужен, чтобы показать переписчику, который все равно придет к человеку домой.

С одного аккаунта можно переписать всех членов семьи, живущих с владельцем учетной записи. В электронном виде принять участие в переписи населения можно будет в период с 15 октября по 8 ноября. Такой способ для себя выбрал и пенсионер Зиннур Марданов, который освоил интернет в период пандемии.